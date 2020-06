Il surplus di Cutrone su Vlahovic: lo strano rapporto tra l’attaccante e la Fiorentina

E’ una storia strana quella di Patrick Cutrone a Firenze: arrivato quasi per obbligo, visto che c’era indubbiamente da comprare un attaccante ma senza una grande disponibilità sul mercato, e poi inserito in un contesto di squadra che fatica tremendamente a creare occasioni e soprattutto a concretizzarle. E se da un lato c’è un Vlahovic che sembra dare segnali più emozionanti in vista del futuro, dall’altro c’è un ragazzo che di anni in più ne ha solo 2 ma che nel frattempo ha segnato più di 30 gol da professionista. Eppure l’idea di vederlo a lungo a Firenze non è così scontata: Iachini si affiderà a lui stasera a Roma, per cercare di sfruttare la sua dote migliore, l’opportunismo, in una gara che vedrà la Fiorentina cercare di sfruttare gli spazi che la Lazio potrà concedere dovendo condurre le danze. Un surplus rispetto al serbo che magari potrebbe tornare comodo.

