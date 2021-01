Il tattico di centrocampo? E’ quello l’obiettivo di mercato essenziale per la Fiorentina. E subito viene in mente il nome di…

Torniamo agli obiettivi di mercato della Fiorentina, quello più essenziale è il tattico di centrocampo. Lo scrive stamani La Nazione.

Il “tattico” è un giocatore multiruolo che deve saper fare molte cose: pulire il gioco, dettare il ritmo e – nel caso specifico dei viola – essere la coscienza pensante di Amrabat, il carrarmato stanatore di palloni che va dove lo porta l’istinto. Amrabat è una forza, ma può diventare un giocatore come gli altri se non viene sostenuto da un partner dotato di parecchi neuroni (come Veloso al Verona, tanto per capirsi).

Il nome che viene in mente subito è un vecchio pallino della Fiorentina, quel Torreira che Pradè ha scovato a Pescara e portato alla Sampdoria e che ora l’Arsenal ha parcheggiato in prestito all’Atletico Madrid (dove non gioca quasi mai). Trovare un buon giocatore in quel ruolo non sarà semplice.