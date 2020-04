Il tecnico della Juventus in aiuto a due comuni fiorentini

Sarri in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Il tecnico della Juventus vuole contribuire alla causa, aiutare a debellare l’epidemia da COVID-19 che sta falcidiando il nostro Paese. Allora dona: 4000 mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno. Lo rende noto l’amministrazione della terra natia del tecnico che ha subito diffuso la notizia adoperando parole al miele: “Si tratta dell’ennesimo gesto di solidarietà, di vicinanza e di affetto che ci arriva in questi giorni particolarmente difficili. Rispettando le regole e facendo tutti la nostra parte, supereremo l’emergenza. Ringrazio, quindi, la famiglia Sarri e i loro amici per questo gesto di grande sensibilità“, ha scritto la sindaca Giulia Mugnai nel comunicato.