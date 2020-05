Il tentativo del Napoli di strappare Milenkovic, la Fiorentina risponde con una richiesta elevata. A fine stagione l’incontro col difensore

Per il ruolo di centrale difensivo il Napoli farà un tentativo con la Fiorentina per prendere Nikola Milenkovic, lo scrive La Gazzetta dello Sport. Il tentativo verrà fatto anche se Commisso, stando a quello che si legge sulla ‘rosea’ chiede 30 milioni di euro per cederlo. In alternativa a Milenkovic, Giuntoli sta seguendo anche Robin Koch, 23 anni, difensore del Friburgo e nazionale tedesco.

Il club viola si metterà intorno ad un tavolo con il difensore e il suo procuratore al termine della stagione per delineare il futuro del serbo. C’è anche la possibilità che il suo contratto, in scadenza 2022, possa essere prolungato, mettendo così fine ad ogni indiscrezione sul suo conto.