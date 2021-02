Il tentativo (senza esito) di Ribery: già deciso il prossimo obiettivo

Quella di questa sera contro lo Spezia sarà la terza assenza di fila per Franck Ribery. Dopo la splendida prestazione contro il Torino, in cui ha anche segnato il primo gol stagionale, il francese è stato messo ko da un infortunio muscolare. Che gli ha fatto saltare anche le due partite contro Inter e Sampdoria. Da qui la decisione della Fiorentina di non rischiarlo contro la squadra di Italiano e, dunque, di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati. Questo nonostante che FR7 abbia voluto provare, ma alla fine anche lui si è arreso.

Ribery, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, servirà alla sua Fiorentina per la prossima trasferta contro l’Udinese, ma soprattutto durante i prossimi tre mesi. Sul piatto c’è una salvezza a cui la squadra di Prandelli non può non arrivare.