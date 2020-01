IL TERZETTO SUL QUALE COSTRUIRE LA FIORENTINA DEL FUTURO. C’E’ ANCORA SPAZIO PER TRATTENERE A LUNGO CHIESA. ANCHE SE COMMISSO…

Sono passate poche ore dalla bella vittoria della Fiorentina a Napoli e ci sono tanti fattori positivi, al di là del risultato, che la squadra viola si è portata a casa. Il più importante dei quali è sicuramente la consapevolezza di avere per le marzi un terzetto composto da giovani e giovanissimi che può garantire un futuro importante a questa squadra. Castrovilli, Chiesa e Vlahovic al San Paolo hanno fatto vedere giocate e gol incredibili. Castrovilli ormai è diventato un uomo a tutto campo che sa abbinare una qualità tecnica fuori dal comune e anche corsa. Chiesa poi ha segnato e ha sfiorato la doppietta personale in due circostanze, entrando poi tra coloro i quali hanno confezionato il raddoppio. Vlahovic infine…beh un gol come quello che ha fatto lui non è facilissimo da vedere in circolazione, nemmeno se in campo ci sono fuoriclasse di statura mondiale.

A proposito di Chiesa, finito il mercato di gennaio e ritornato Commisso in Italia, ci sarà un nuovo incontro tra le parti per parlare di nuovo contratto del giocatore e della sua possibile permanenza nel club viola. Spazio per convincerlo a restare c’è ancora ed è anche quello che spera il numero uno viola. Questo lo cerchiamo di mettere in chiaro nonostante si siano lette delle dichiarazioni dello stesso Commisso che possono essere interpretate nella maniera opposta (“Se Chiesa volesse andarsene…”).