Il tifo della Fiorentina è in lutto: Scomparso uno storico ultras

Lutto per la tifoseria della Fiorentina e per tutto l’ambiente viola: a 62 anni si è spento Daniele Ignesti, detto “Lucio” uno dei fondatori degli Ultras 1973. Esponente storico del tifo in Curva Fiesole, Ignesti era un innamorato della Fiorentina che ha seguito fino alla fine, facendo in tempo a gioire (seppur con un filo di voce), per la vittoria della squadra gigliata a Verona, martedì scorso 20 aprile.

Poi, negli ultimi giorni l’inesorabile peggioramento della malattia (scoperta circa sei mesi fa) contro la quale ha lottato come un leone fino alla morte avvenuta la sera di domenica 25 aprile, poche ore dopo il bel pareggio viola contro la Juventus. A riportarlo è il sito de La Nazione.