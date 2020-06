Il tifo viola fuori dal Franchi con il Brescia? Ecco perché non è previsto

La serata di ieri, con il ritorno delle bandiere, delle sciarpe, dei cori e del tifo viola in generale ha riacceso una passione che il Covid aveva sopito negli ultimi tre mesi. C’è voglia di tifare ed esprimere la propria passione ma per il momento purtroppo non è ancora possibile, almeno in presenza dell’evento sportivo. Eppure la manifestazione di ieri ha restituito una piccola fetta di quanto è stato tolto a inizio marzo, in attesa di ritrovare anche tutta la parte restante. Rimarrà però per il momento un episodio isolato: per lunedì pomeriggio non è previsto alcun ritrovo, alcun assembramento più o meno sicuro all’esterno del “Franchi”. Come riportato da Radio Bruno infatti, quello di ieri rimarrà confinato all’episodio estemporaneo, senza possibilità di organizzare ritrovi per cantare dal Viale Fanti o dai giardini di fronte allo stadio. Sarà presente infatti il classico prefiltraggio, con le classiche forze dell’ordine a scongiurare assembramenti ancora prematuri.

