Il tifoso viola Berrettini stende Karatsev e vince l’ATP di Belgrado!

Straordinario Matteo Berrettini. Il tennista classe ’96, tifosissimo della Fiorentina, batte in tre set all’Atp 250 di Belgrado il fortissimo russo Karatsev, conquistando il titolo. Berrettini si impone dopo tre set tiratissimi, chiudendo 6-1/3-6/7-6, vincendo il tiebreak per 7-0. Grandissima prova del ragazzone romano dal cuore viola, che batte un giocatore in forma smagliante, in grado di superare il numero 1 del mondo Djokovic in semifinale. Per il tennista italiano è il titolo numero 4 in carriera, il quarto a livello 250. Reduce da un brutto infortunio muscolare, Berrettini ha saputo rialzarsi alla grande, con una vittoria tutt’altro che banale. Bravissimo Matteo!