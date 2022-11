Il Tirreno: Di questo passo solo la salvezza

Un articolo sulla Fiorentina pubblicato quest’oggi su Il Tirreno. Lo troviamo a pagina 15 ed è intitolato: “Di questo passo solo la salvezza”. Sottotitolo: “Viola, al rientro mordi la classifica Meno gol e punti della passata stagione: così impossibile il sogno League”.

Articolo che inizia così: “Questione di fare una rincorsa che si spera possa essere proficua. Vincenzo Italiano l’ha detto chiaramente già domenica sera dentro il “Meazza”, forse come conseguenza della sconfitta dalle mille recriminazioni contro il Milan o forse no (anzi, sicuramente no), perché un risultato positivo (perfino una vittoria) avrebbe cambiato nulla o solo in parte quello che è e sarà l’imperativo della Fiorentina alla ripresa del campionato: recuperare i punti persi per strada in queste quindici giornate“.