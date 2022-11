Il Tirreno: Gonzalez divide i tifosi

A pagina 15 de Il Tirreno, per quanto riguarda la Fiorentina viene dato spazio a: “Nico Gonzalez ha fame di Mondiale I tifosi sono divisi, il suo ct ci conta”. E ancora: “L’esterno argentino non ha preso parte all’ultima amichevole per precauzione A Firenze non sono piaciute per niente le parole scritte via social dal giocatore”.

Di spalla invece c’è: “Castrovilli: countdown verso il ritorno”. In taglio basso: “L’unico violazzurro in Under 21: è Dalle Mura“. Occhiello: “La Fiorentina è tra le squadre che schiera più italiani in campo, ma vanno in azzurro solo i giovani”.