Il Tirreno: La Fiorentina riparte subito forte

A pagina 8 de Il Tirreno, c’è un articolo sui viola, intitolato: “Tutti in campo: schemi e fiato La Fiorentina riparte subito forte”. Occhiello: “Primo obiettivo la sfida contro il Monza, poi sei gare in 25 giorni”.

Articolo che inizia così: “Tutti in campo. Da oggi, anche se tutti no, perché mancano i quattro impegnati in Qatar (Amrabat, Jovic, Milenkovic e Zurkowski), più Barak e Kouame che hanno un’altra settimana dopo che allo stop del campionato sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, e più Gonzalez forse un po’ a sorpresa o forse no: la Fiorentina ha fatto sapere che l’esterno ex Stoccarda, conclusa la prima fase di terapie specifiche per la lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, in accordo con la società torna oggi in Argentina…sarà di rientro a Firenze il 6 dicembre per completare la riabilitazione”.