Il Torino alle prese col problema esuberi: una squadra intera da cedere per il prossimo avversario della Fiorentina

Dalla rosa troppo corta alla rosa troppo ampia, il Torino, prossimo avversario della Fiorentina, deve ancora trovare il giusto equilibrio. Ci sono i portieri, attualmente cinque: Milinkovic-Savic e Zaccagno hanno le valigie pronte e aspettano una chiamata, poi il trio degli estremi difensori sarà lo stesso dello scorso anno, Sirigu-Ujkani-Rosati. Della retroguardia potrebbero salutare Izzo (che piace ai viola) e Lyanco che hanno estimatori, mentre Djidji è finito nel mirino di Spezia e Dinamo Zagabria. Per Berenguer è in atto un derby spagnolo Bilbao-Real Sociedad, De Luca può finire al Brescia, i canterani Edera e Millico si guardano intorno: il campione d’Italia con la Primavera piace alle emiliane, il 2000 ha attirato le attenzioni dello Spezia. E poi ci sono Zaza e Iago: se per il primo non ci sono offerte consone alle richieste, lo spagnolo ha ricevuto una chiamata dall’Al Nasr.

