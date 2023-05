Il Torino batte lo Spezia e sorpassa la Fiorentina, Paulo Sousa in rimonta batte l’Udinese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Nei due anticipi delle ore 15 della 37esima giornata di serie A, nessun problema per il Torino, che a domicilio, batte lo Spezia con un secco 4-0, scavalcando di fatto la Fiorentina in classifica portandosi a quota 53 punti. Clamorosa rimonta della Salernitana sull’Udinese, che dopo essere andata sotto tra le mura amiche per 2-0, batte i friulani 3-2 grazie alla rete in pieno recupero di Troost-Ekong.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, Monza 52, Fiorentina 50, Bologna 50, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 42, Salernitana 42, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.