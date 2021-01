Il Torino chiama e mette anche Izzo per Kouame, ma la Fiorentina…

Il Torino, da giorni, è forte sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, che ieri, tra l’altro, ha anche segnato un gol nella partita persa ai supplementari contro l’Inter in Coppa Italia.

I granata, secondo La Nazione, sarebbero disposti a offrire soldi più il cartellino di Armando Izzo, pallino da tempo della Fiorentina. Non è detto però che i viola vogliano privarsi di lui per una serie di valutazioni, quindi alla fine di questo mercato non è da escludere anche che possa restare.