Il Torino e una rimonta che per la Fiorentina proprio non ci voleva…

Dopo pochi minuti del secondo tempo di Benevento-Torino, i granata erano sotto di due gol e bloccati a quota 13, a -5 dalla Fiorentina e da soli al terz’ultimo posto. Poi però la squadra, da poco guidata da Davide Nicola, ha reagito e rimontato proprio al contrario di quanto subito fin troppe volte fino a ieri sera, arrivando a pareggiare all’ultimo minuto per 2-2, con una doppietta del tutto inattesa di Zaza. Di fatto il Toro ha dato un segnale di vita ed ha trovato un risultato di quelli che danno fiducia ed aumentano l’autostima, proprio ciò di cui non aveva bisogno la Fiorentina, prossimo avversario dei granata tra una settimana. La stessa squadra viola aveva trovato un risultato simile nella sfida interna con il Genoa, pareggiata più con la forza della disperazione che con altro, al 98′: da lì la situazione è lievemente migliorata, se pur con qualche rovescione nel mezzo. Per questo incontrare un Toro reduce da una sconfitta e ancora giù di morale, per la squadra di Prandelli sarebbe stato forse preferibile.

