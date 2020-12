Il Torino guarda in casa Fiorentina: Due i giocatori nel mirino

Non è stato un avvio di stagione facile per il Torino, pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere. I granata, che occupano l’ultimo posto in classifica a quota otto punti, potrebbero operare una sorta di rivoluzione nel mercato di gennaio che inizierà nei prossimi giorni. La società di Cairo starebbe guardando anche in casa Fiorentina per rinforzare la rosa del tecnico Giampaolo.

Nel mirino del Torino, come si legge sulle pagine de La Stampa, ci sarebbero Patrick Cutrone ed Erick Pulgar. Il primo è destinato a lasciare Firenze nelle prossime settimane e su di lui c’è l’interesse di diversi club di Serie A. Il cileno, invece, è ritenuto il profilo giusto per il regista di centrocampo richiesto dall’allenatore del Torino: sull’ex Bologna c’è anche l’interesse del Leeds (LEGGI QUI).