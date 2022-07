Il Torino ha trovato il sostituto di Mandragora: niente reunion con Italiano per il suo capitano allo Spezia

Dopo non essere riuscito a confermare Mandragora, il Torino ora è ad un passo da Giulio Maggiore. Dopo i contatti dei giorni scorsi c’è stata una decisa accelerata per il centrocampista spezzino. Maggiore, classe 1998, è stato infatti individuato come prima alternativa a Mandragora, approdato alla Fiorentina, e raggiungerà a breve la squadra di Juric in ritiro in Austria.

Il capitano dello Spezia, con il contratto in scadenza tra dodici mesi, passerà al Torino per circa 4 milioni di euro. Per il giocatore un quadriennale a poco più di un milione a stagione. Maggiore, capitano nonché pilastro dello Spezia di Italiano, non si riunirà quindi col suo ex tecnico alla Fiorentina, che era interessata alla mezzala.