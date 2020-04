Il Torino ha voglia di pescare in casa Fiorentina: E dopo i contatti di gennaio, in estate…

Il Torino ha voglia di pescare in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sotto la lente dei granata c’è il giovane difensore Luca Ranieri, che i viola hanno dato in prestito all’Ascoli. Ranieri si è messo in mostra per il fatto di essere un difensore polivalente, perché è intelligente tatticamente ed è mancino. Tutte caratteristiche ricercate dal Toro: la sua è una candidatura in forte crescita, dopo i primi contatti di gennaio, in estate ci sarà un approfondimento dei contatti tra i due club.