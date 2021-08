Il Torino insiste per Amrabat ma la Fiorentina fa muro sulla formula del prestito

Il tecnico del Torino Ivan Juric vuole riabbracciare il suo pupillo Sofyan Amrabat. Dopo la parentesi insieme a Verona, il giocatore è sempre più nei desideri dell’allenatore dei granata, i quali stanno cercando di capire come poter fare per arrivare al giocatore della Fiorentina.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla decisione della Fiorentina a cederlo in prestito, una scelta che permetterebbe alla società di Cairo di agevolare la trattativa. Tuttavia questa resta un’ipotesi molto difficile visto l’investimento oneroso fatto dalla Fiorentina per il centrocampista la scorsa stagione. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport affermano che il Torino resta comunque in attesa di sviluppi, dato che il giocatore è ancora fuori a causa dell’operazione per la pubalgia e non pare al momento al centro del progetto tecnico di Vincenzo Italiano.