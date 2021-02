Il Torino intanto toglie definitivamente Mandragora dalle grinfie della Fiorentina

Finale di mercato acceso per il Torino che, dopo Sanabria, ha chiuso anche l’operazione per Rolando Mandragora, centrocampista che piaceva tanto a Pradè. Il mediano dell’Udinese è stato vittima di diversi problemi al ginocchio nelle ultime stagioni e in generale non ha mantenuto le aspettative che c’erano su di lui quando aveva 18 anni. Il Toro lo ha scelto come colpo finale della sessione di mercato, accordandosi con la Juve (ancora proprietaria del cartellino) per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Mandragora quindi non sarà più obiettivo della Fiorentina almeno a breve termine.

