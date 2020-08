Il Torino mette gli occhi su un giovanissimo difensore della Fiorentina

Il Torino starebbe pensando a Tommaso Masi come rinforzo per la Primavera di Marcello Cottafava. Il difensore centrale classe 2002 della Fiorentina piace in casa granata e le società starebbero trattando per un suo passaggio al Toro. L’accordo si dovrebbe trovare sulla formula del prestito con diritto di riscatto, una formula con cui in passato era arrivato anche Giacomo Siniega, anche lui difensore centrale, ma classe 2001. Masi sarebbe un rinforzo perfetto per la retroguardia granata, sia per caratteristiche tecniche sia per il livello del ragazzo, che è sempre sembrato promettente.

