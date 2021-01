Il Torino non vince più: lo Spezia pareggia in dieci uomini e raggiunge la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il terzo anticipo della diciottesima giornata di Serie A: alle 18, allo stadio Olimpico di Torino, i granata di Giampaolo ospitavano lo Spezia. Al termine di una gara noiosa, nessuna delle due squadre riesce a imporsi: il risultato al novantesimo è 0 – 0. Da sottolineare comunque la prestazione degli uomini di Vincenzo Italiano che, in 10 dal 7′ per l’espulsione diretta per Vignali, riesce ad impensierire più volte i padroni di casa dimostrando ancora di meritare la posizione di classifica attuale. I liguri salgono a quota 18 punti raggiungendo la Fiorentina al tredicesimo posto.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma, Juventus 34, Atalanta, Napoli, Lazio 31 Sassuolo 29, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria, Bologna 20, Fiorentina, Spezia 18, Udinese 16, Cagliari, Genoa 14, Torino 13, Parma 12, Crotone 9.