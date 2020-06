Il Torino raggiunge la Fiorentina ma lascia dietro l’Udinese mentre il Parma fa un gran piacere alla squadra viola travolgendo il Genoa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Serata con tante emozioni in Serie A, soprattutto nelle zone basse che purtroppo riguardano anche la Fiorentina: il Torino ha battuto l’Udinese per 1-0 e lascia i friulani dietro di sé ma anche a -3 dai viola. I granata hanno vinto grazie a Belotti e raggiunto così la squadra di Iachini. Sull’altro campo successo importante in ottica viola da parte del Parma, trascinato dalla tripletta di Cornelius, in casa del Genoa: è finita 4-1, con le altre reti di Iago Falque e Kulusevski.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 66, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 42, Milan, Parma 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, Spal 18, Brescia 17.