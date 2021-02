Il Torino stende il Cagliari di Simeone e Duncan e vola sulle dirette inseguitrici, guarda la NUOVA classifica di Serie A

Il Torino stende il Cagliari e stacca la zona retrocessione. La formazione di Nicola si impone nel secondo tempo al 76′ con un goal di Bremer e stacca decisamente la zona retrocessione con tra le tre a rischio, in testa, proprio il Cagliari che resta a 15 punti. 90′ minuti per l’ex Fiorentina Simeone, pochi scampoli per Duncan ma a passare è il Toro che prende aria dalla zona calda.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 50, Milan 49, Roma 43, Juventus 42, Napoli, Lazio, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria 30, Genoa, Fiorentina 25, Udinese, Benevento, Bologna, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.