Il tormentone di mercato della Fiorentina. Ma ci sono anche due posizioni da valutare attentamente

Il mercato non si ferma mai e nel caso della Fiorentina c’è un tormentone che si ripropone: quello dell’arrivo di un centravanti che abbia alle spalle anni di affidabili marcature (meglio se in doppia cifra).

Su La Nazione di stamani, in proposito leggiamo che, sfumato la scorsa estate Milik, che rispose no alla proposta dei viola, il nome più gettonato è quello di Piatek. Ma, a prescindere da come è andata la partita di ieri sera contro il Genoa, la Fiorentina dovrà decidere se puntare ancora su Vlahovic, al quale negli ultimi tempi è stata concessa continuità. Da valutare anche la posizione di Cutrone.