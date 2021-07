Il Tottenham cerca un partner per Kane: nel mirino Vlahovic e un obiettivo di mercato della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Mike McGrath in un articolo per The Telegraph il Tottenham sarebbe alla ricerca di un attaccante da affiancare a Harry Kane per la prossima stagione. Nel mirino del club londinese ci sarebbe il solito Dusan Vlahovic, che però sta parlando con la Fiorentina per il possibile rinnovo del contratto, e Simeon Nwankwo, meglio noto come Simy in uscita dal Crotone. L’attaccante è stato accostato più volte anche alla Fiorentina per il ruolo di vice Vlahovic.