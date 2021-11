Il Tottenham in pressing su Vlahovic, ma le richieste di Conte non combaciano con gli interessi del serbo e della Fiorentina

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham ha riacceso la pista della Premier League per Dusan Vlahovic. In Inghilterra sarebbero addirittura convinti che il tecnico abbia accettato gli Spurs convinto dall’inserimento dell’attaccante della Fiorentina nella lista degli acquisti. Il serbo è un profilo costoso, ma il Tottenham è una proprietà forte che in futuro potrà contare anche sui soldi derivati dalla probabile cessione di Harry Kane.

A gennaio potrebbe succedere di tutto, come riportato da La Repubblica: la sensazione attuale, però, è che difficilmente la Fiorentina lo lascerà partire a gennaio. Le esigenze tecniche, al momento, prevalgono su quelle economiche: cederlo in estate priverebbe la società viola di diversi milioni, ma questo non sembra importare alla proprietà.

Lo stesso Vlahovic, inoltre, vorrebbe lasciare Firenze da protagonista. Al di là delle polemiche, il suo pensiero è quello di chiudere con la Fiorentina regalando il massimo delle sue giocate, dei suoi gol e del suo essere professionista.