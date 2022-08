Il tour de force di Commisso: La Fiorentina trasloca dal Franchi? La visita del presidente al Viola Park

Il tour de force del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, non si esaurirà di certo con il mercato o con qualche apparizione al seguito della squadra.

Sul tema stadio e il suo restyling, il presidente viola non si è mai espresso in questi mesi e dunque non è ancora chiaro se la squadra, dal 2023, sceglierà di traslocare per due campionati in un altro impianto o se invece opterà per restare a campo di Marte, a cantieri ancora aperti.

Quello che invece pare certo è che la prima cosa che il presidente farà sarà visitare il Viola Park, la cui inaugurazione seppur parziale, è prevista entro la fine dell’anno.