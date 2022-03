Eccoli lì, li puoi vedere benissimo. Sono già tutti in postazione, pronti a registrare ogni piccolo movimento, ogni piccolo sussulto, ogni piccola parolina di troppo che uscirà dalla bocca di una persona con la sciarpa della Fiorentina al collo.

E’ stato confezionato nei giorni scorsi e perfezionato alla vigilia dell’incontro con la Juventus: il trappolone è bello che servito, signore e signori.

E così stasera più di tutto e sopra a tutto, quello che conterà sarà l’accoglienza riservata a Dusan Vlahovic. Al primo insulto ad inclinazione territoriale, quand’anche emesso da una sola persona, usciranno una sequela di articoli tesi a fare uscire una sola verità: il tifoso viola è cattivo, rancoroso e soprattutto razzista. Il tutto senza possibilità di replica ovviamente, perché quando un qualcosa si diffonde a macchia d’olio, anche se non è vera, anche se puoi fare mille distinguo, ormai è tardi, la frittata è fatta. Poi hai voglia te a dire “ma guardate che era solo uno scemo e un incivile (stile quello dell’offesa a Koulibaly)”, oppure “ma i tifosi dell’Atalanta? Perché nessuno dice nulla su di loro che hanno offeso prima Vlahovic e poi Milenkovic all’unisono?”, quello che conta è solo screditare a senso unico e portarsi dietro, in questo mare magnum di condanna, una città intera.

Allora, più che mai, date retta a un bischero, o date retta alla società viola se volete: contestazione verso l’attaccante ci sarà e questo sarà inevitabile, ma lasciate perdere tutte le parole che iniziano per zeta. Anche le più innocenti, perfino zuzzurellone, qualcuno avesse mai a fraintendere. Condizionare la prestazione di un avversario ma anche quella di un’intera squadra (la loro, ovviamente), si può, basta non scadere nel becero razzismo. Questo per una questione di cultura, di immagine e anche perché, e questo ricordatevelo sempre, quelle stesse frasi le sentono pure i nostri. Perché uno se n’è andato a gennaio, ma qui a Firenze sono rimasti altri tre suoi connazionali.

Fate i bravi, se potete, stasera e sempre. Grazie.