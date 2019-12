Il ‘trattamento Inter’ che ha lasciato il segno su Chiesa

Federico Chiesa è in dubbio per la sfida di venerdì sera con la Roma. E’ questo un ulteriore, importante, problema per Montella e per la Fiorentina, considerata anche l’assenza forzata di Franck Ribery che rientrerà a fine febbraio 2020.

Ci sono ancora due giorni di tempo prima del match ma la sua presenza è a rischio. Per l’attaccante si fanno sentire i postumi del ‘trattamento Inter‘. Un trattamento che ha lasciato il segno, è proprio il caso di dirlo. Tanti interventi duri, direttamente sull’uomo, che non sono stati nemmeno sanzionati dal signor Mariani, arbitro dell’incontro coi nerazzurri.