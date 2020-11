Il tunnel di Benassi. Juric: “Non l’ho ancora allenato: mai avuto un caso del genere nella mia storia”

Cosa sta succedendo a Marco Benassi? L’ex giocatore della Fiorentina, che ha lasciato Firenze alla fine dell’ultimo campionato, non ha ancora giocato un minuto con la maglia dell’Hellas Verona. Per la disperazione del tecnico scaligero, Ivan Juric, che ha parlato così in conferenza stampa: “Io non ho mai allenato Benassi: penso un giorno. Ha questo problema al polpaccio e non riesce ad uscirne, in questo momento la situazione è questa. Non ho avuto questi casi nella mia storia calcistica, per cui è meglio parli il dottore”.

Si ipotizzava che Benassi potesse rientrare in gruppo al termine dell’ultima pausa per le Nazionali, ma per adesso il centrocampista dell’Hellas è ancora fuori e non è ancora noto quando potrà tornare a disposizione di Juric.