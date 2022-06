Il Valencia è in difficoltà e la Fiorentina potrebbe anche approfittarne con Musah ma la valutazione…

Il profilo di Yunus Musah è una delle poche luci rimaste al Valencia piuttosto dimesso, in gestione a Peter Lim, con l’ausilio di Jorge Mendes: americano classe 2002 ed affermatosi nell’ultima stagione sotto la guida di Bordalas. Scrive Tuttosport che la sua è un’opzione anche per la Fiorentina, visto il vuoto lasciato da Torreira: l’utilizzo di Musah infatti è piuttosto variegato, sia da mediano che come esterno, anche alto. La valutazione però degli spagnoli è di almeno 15 milioni di euro.