“Il valore di questa partita della Fiorentina è presto detto: una stagione. O c’è un’altra promozione o la crescita si ferma, senza se e senza ma”

Mancano poche ore al match di andata dei preliminari di Conference League. Un appuntamento atteso in tutto l’ambiente, che vale addirittura un’intera annata per il giornalista Alberto Polverosi, che sul Corriere dello Sport-Stadio ha scritto: “Il valore di questa partita, e di quella del ritorno, è presto detto: una stagione. Senza se e senza ma. La Fiorentina dentro la Coppa, seppure la terza come rilievo europeo, significa un’altra promozione per i viola e il loro allenatore, senza la Coppa si ferma la crescita, si rallenta e si oscura l’idea del futuro, con tutto quello che ne potrebbe conseguire come riflessi sul campionato”.

Polverosi poi aggiunge: “Il problema è che capita un avversario tosto, già pronto sotto il profilo del gioco e della condizione. Il Twente ha corsa e resistenza, finora ha vinto 4 volte nelle prime 4 partite ufficiali e ha segnato 11 gol, quasi 3 a partite fra campionato e preliminare di Conference League“.