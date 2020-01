Il vantaggio-svantaggio di puntare su Dalbert: ma la Fiorentina non si è cautelata…

Fuori Biraghi, dentro Dalbert: con questo scambio, non alla pari, la Fiorentina ha deciso di risolvere il problema della fascia sinistra la scorsa estate. Peccato che la scommessa sul brasiliano abbia obbligato, quasi da subito, Montella ad optare per il 3-5-2 per poter dare meno compiti difensivi all’ex Nizza. Il tutto nonostante i programmi prevedessero il 4-3-3 come schema di riferimento per la stagione e con la conseguenza di ritrovarsi senza alternative al brasiliano. Nessuno nella rosa viola infatti, interpreta il ruolo di Dalbert, tant’è vero che oggi con Venuti si vedrà forse uno sbilanciamento sul lato opposto. Il figlinese a tutta fascia lo si è già visto, con risultati per forza di cose piuttosto drammatici, a Verona; oggi col Genoa l’occasione per la rivincita. La lacuna da quella parte però resta, se si vuole proseguire col centrocampo a 5 e se le alternative restano Terzic e Maxi Olivera…