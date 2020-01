Il VAR continua ad aggiornarsi: l’ultima regole è una questione… di millimetri

I tanti errori che sono stati fatti nella prima parte di stagione e le critiche piovute sull’uso del VAR, hanno fatto fare un passo indietro alla classe arbitrale. Per la precisione, verrà applicato un nuovo criterio in merito alla regola del fuorigioco. In caso di errori millimetrici, il VAR non interverrà più, non trattandosi di chiaro ed evidente errore dell’occhio umano. Un gol convalidato in diretta, dunque, verrà confermato anche se l’autore è davanti alla linea dei difensori, a patto che si tratti di pochi millimetri. In caso contrario, il VAR provvederà ad annullare la rete.