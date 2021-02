Il venerdì notte dei ‘testa a testa’: ma ieri a Bologna nessuna borsa del ghiaccio e un giallo per parte

A ogni venerdì sera che si rispetti, un testa a testa fra giocatori avversari: a fare da corollario naturalmente l’adrenalina e la tensione per la posta in palio. Ieri sera è toccato a Soriano e Schiattarella che durante Bologna-Benevento sono arrivati al (lieve) scontro facciale, dopo una caduta in area molto accentuata da parte del centrocampista rossoblu. Tra i due un contatto che per “vigoria” e “violenza” ha ricordato un po’ quello tra Belotti e Milenkovic, del venerdì precedente. Salvo che nessuno dei due è crollato a terra per farsi poi medicare con una borsa del ghiaccio, come aveva fatto invece il sanissimo capitano dei granata una settimana fa. Il risultato è stato un giallo per parte, assegnato dall’arbitro Ghersini, aiutato dall’assenza di simulazione ma anche più in grado del collega Di Bello di tenere in mano la partita e di valutare il contatto di gioco. Intanto domani, dopo una partita e un pezzetto (i 20 minuti finali di Torino), la Fiorentina ritroverà Milenkovic…

