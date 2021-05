Il Venezia di Maleh “inchioda” Corvino in Serie B

Al Via del Mare di Lecce tra i pugliesi e il Venezia termina 1-1, con la compagine della laguna che accede alle finali Play-Off di serie B dopo l’uno a zero dell’andata. Osservato speciale nel Venezia Maleh, prossimo a diventare ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Prova solida nella prima frazione di gara da parte del centrocampista classe 98′: decisivo l’intervento decisivo su conclusione dell’ex viola Cristian Maggio imbeccato da Coda. Il Venezia si è portato in vantaggio al 48′ del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Aramu. Non basta al Lecce il pareggio di Pettinari al 66′. Niente da fare per la squadra dell’ex DG viola Pantaleo Corvino: giallorossi “relegati” in B dal Venezia che accede alla fase finale dei Play Off.