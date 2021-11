Il vero grande obiettivo di Vlahovic: con lui la Fiorentina ha le carte in regola per centrare un obiettivo stagionale prima del previsto

Incontenibile anche ieri sera con una doppietta al Milan. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport l‘attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha l’obiettivo in testa di portare la squadra che gli ha regalato la possibilità di cambiare la storia della sua carriera in Europa e poi andarsene. Lo vogliono in Premier League e lo corteggiano in Italia. E lui vuole vincere, ha la stessa fame del suo mito Ibrahimovic.

E intanto si gode ogni attimo di questo suo periodo speciale. Il mercato invernale si avvicina e la società viola si trova a un bivio. Si tratta di scegliere se continuare a cercare offerte importanti per giocatore oppure realizzare che la Fiorentina ha la clamorosa e inattesa possibilità di conquistare prima del previsto un posto in Europa grazie alle reti di Vlahovic e di consegnare quindi al tecnico Vincenzo Italiano un vice attaccante con tutti i crismi. Ancora un po’ di pazienza e lo sapremo.