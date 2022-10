Il vero tallone d’Achille della Fiorentina

La Fiorentina arranca, ma sta avendo problemi in particolar modo in trasferta. Da ben sei mesi la squadra non vince lontano dal Franchi: in dieci gare disputate in questo lasso di tempo, ha pareggiato in due circostanze e perso la bellezza (si fa per dire) di otto volte.

Come se questo dato non bastasse, c’è da aggiungere che i viola hanno segnato solo tre volte. E restringendo il campo a questa stagione, c’è solo un gol realizzato in trasferta: quello di Martinez Quarta a Bologna…poi stop!

C’è bisogno di una grande inversione di tendenza fuori casa se la Fiorentina vuol cambiare le sorti di questa stagione.