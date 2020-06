Il Verona di Amrabat cede al Napoli mentre Simeone regala la vittoria al Cagliari in extremis. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prime due gare del martedì per quanto riguarda la Serie A e doppio successo esterno di Napoli e Cagliari: gli azzurri hanno vinto per 2-0 in casa del Verona, guidato ancora una volta a centrocampo da Amrabat. Decisive le reti di Milik e Lozano. A Ferrara invece è tornato a vincere il Cagliari grazie all’ex viola Simeone, che proprio al 94′ ha segnato la rete decisiva condannando sempre di più la Spal.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 66, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 42, Milan 39, Verona 38, Parma 36, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Fiorentina 31, Torino, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 17.