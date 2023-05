Il Verona fa il colpaccio e inguaia contemporaneamente Corvino e Semplici: e c’è anche il riscatto di Maleh in bilico. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un successo che potrebbe essere decisivo quello del Verona nel posticipo del ‘Via del Mare’ di Lecce: un 1-0 per la squadra di Zaffaroni e Bocchetti firmato da Ngonge al 71′. Con questi tre punti i gialloblù escono dopo tanto tempo dalla zona retrocessione, inguaiando lo Spezia di Semplici, ora terz’ultimo, ma anche lo stesso Lecce dell’ex ds viola Corvino, sopra solo di un punto rispetto al Verona.

E in ottica Fiorentina in ballo c’è anche il riscatto di Youssef Maleh, fissato a 6 milioni in caso di salvezza dei salentini: stasera per il marocchino solo panchina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Torino 46, Monza 46, Fiorentina 46, Bologna 45, Sassuolo 43, Udinese 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17.