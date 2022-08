Il Verona pensa già al futuro senza Barak: trovato il sostituto del centrocampista ceco

L’Hellas Verona pensa già a come sostituire Barak. Il centrocampista è ormai in uscita, con la Fiorentina fortissima su di lui tanto che si parla già di accordo sia con il giocatore che sulle cifre. Una partenza importante per Cioffi, che però avrà subito a disposizione un giocatore che ne raccolga l’eredità.

Parliamo di Sotiris Alexandropoulos, centrocampista del Panathinaikos che secondo TMW è davvero vicinissimo a vestire gialloblù. Trattasi di un’operazione da 3 milioni di euro, con l’attivo del giovane greco che di fatto elimina qualsiasi dubbio sulla partenza di Barak.