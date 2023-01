Il Verona prova ad avvicinare la zona salvezza e mette fine alla striscia positiva del Lecce. Grave infortunio per Henry. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria molto importante nel primo anticipo del pomeriggio di Serie A per il Verona che batte per 2-0 il Lecce in una sorta di scontro salvezza anche se i salentini restano decisamente avanti in classifica. Per i gialloblu a segno Depaoli nel primo tempo e Lazovic nel secondo mentre sullo 0-0 era stato annullato un gol a Lasagna. La squadra di Zaffaroni e Bocchetti avvicina così a 4 punti il Sassuolo, la prima delle squadre ad oggi salve. Nel finale infortunio grave al ginocchio per Thomas Henry, che era stato accostato anche alla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 47, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Juventus 22, Empoli 22, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.