Il Verona ribalta il Venezia da 3-0 a 4-3 con Simeone in versione mattatore. Il Sassuolo riagguanta lo Spezia con la doppietta di Raspadori Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le gare delle ore 15:00 di questa giornata di Serie A. Allo stadio ‘Penzo’ di Serie A il Venezia si fa ribaltare clamorosamente nel derby contro il Verona da 3-0 a 4-3. Dopo essere rimasti in dieci nel secondo tempo per l’espulsione di Ceccaroni i padroni di casa incassano infatti la doppietta dell’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone che completa la rimonta. Con questa vittoria i gialloblu superano in classifica momentaneamente la Lazio portandosi a quota 23.

Finisce invece per 2-2 la partita tra Spezia e Sassuolo, con i neroverdi che rispondono nel secondo tempo con la doppietta di Raspadori ai due gol siglati dai liguri nella prima frazione. La squadra di Thiago Motta sale così a 12, mentre quella di Dionisi raggiunge per il momento l’Empoli a 20.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 27, Roma 25, Juventus, Bologna 24, Verona 23, Lazio 22, Empoli, Sassuolo 20, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.