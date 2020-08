Il Verona spinge per Vlahovic: chiesto il prestito

Il Verona ha fatto una offerta per il prestito di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il D.S Tony D’Amico avrebbe contattato la Fiorentina per chiedere il prestito secco dell’attaccante serbo.

Vlahovic è già tornato a Firenze dalle vacanze, insieme ad Aleksa Terzic, ed è pronto a riprendere il lavoro al Centro Sportivo. La risposta della Fiorentina è attesa per settimana nuova.

Per il giovane, Verona, sarebbe una ottima piazza nella quale crescere ad alti livelli.

Il Verona ci prova seriamente per Dusan #Vlahovic e lo chiede ufficialmente in prestito alla Fiorentina che deve dare una risposta in questi giorni. @SkySport

— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 18, 2020