Il veto di Pessina sul Cestello: dopo il Franchi, la Soprintendenza si mette nuovamente in mezzo

La Soprintendenza l’ha fatto un’altra volta: dopo i noti veti sullo stadio Artemio Franchi, è arrivato un altro clamoroso stop per un’opera da realizzare a Firenze. Si tratta del parcheggio interrato in piazza del Cestello, nella zona di San Frediano. Andrea Pessina, che i tifosi della Fiorentina conoscono bene per le vicende legate all’area di Campo di Marte, avrebbe dichiarato che sarebbe “meglio cercare un’altra area”, visto che ciò che serve per il parcheggio avrebbe inquietato i Beni Culturali.

Anche in questo caso, ci sono delle componenti che non convincono la Soprintendenza: la costruzione delle rampe di entrata e uscita dal silos a due piani, ma – come si legge su la Repubblica – anche la realizzazione di un ascensore esterno per i pedoni. Due fattori che appaiono troppo impattanti per un’area come quella del Cestello, anche perché da scavi recenti sono emersi i resti di quella che era la cinta muraria di Firenze.

Continua così Pessina: “La Soprintendenza non ha mai autorizzato parcheggi interrati dentro le mura e in area Unesco e un interrato avrebbe un impatto pesante sulla piccola piazza del Cestello”. Frenata, dunque, per il rilancio dell’Oltrarno fiorentino, anche se – va detto – ancora un progetto formale per il parcheggio non è stato presentato.