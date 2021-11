Il viaggio a vuoto di Pulgar: ancora problemi alla caviglia per il centrocampista della Fiorentina

Nella notte, oltre al big match tra Argentina e Brasile, si è disputata anche Cile-Ecuador. La partita è terminata 0-2 per gli ospiti, a segno con Estupinan e Moisés Caicedo. Sconfitta pesante per la Roja, che adesso si ritrova momentaneamente fuori anche dal quinto posto che vale i playoff.

Zero minuti per Erick Pulgar, ancora sofferente per l’infortunio alla caviglia accusato ormai qualche settimana fa e per questo spedito in tribuna dal ct Lasarte. Permangono i dubbi sulla bontà della sua convocazione, alla luce anche del fatto che in due partite non ha giocato nemmeno un minuto per via del problema fisico. Una permanenza a Firenze, dove avrebbe potuto pensare soltanto al recupero, sarebbe stata certamente un’ipotesi migliore.