Il Villarreal presenta il restyling del proprio stadio: Un passo verso il futuro a prezzi contenuti. VIDEO E FOTO

Il Villarreal sta per compiere un passo importante verso il futuro che si completerà in tempi molto più rapidi rispetto alla Fiorentina. La squadra spagnola, recentemente eliminata nelle semifinali di Champions League dal Liverpool, rinnoverà in maniera profonda il proprio Estadio de La Ceramica trasformandolo in un impianto moderno e all’avanguardia.

La capienza rimarrà l’attuale, 22 mila posti, ma ci sarà molto più spazio a disposizione degli spettatori perché crescerà comunque la superficie degli spalti. Involucro nuovo, cangiante e luminoso, tribune interamente coperte e spazi commerciali e per la ristorazione.

Il costo? 35 milioni di euro e il club conta di giocare la sua prima partita nel nuovo impianto al termine dei Mondiali in Qatar, corrispondente alla 15ª giornata della Liga, in programma dal 29 al 31 dicembre 2022.