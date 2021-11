Il Viola Club Valdarno si scaglia contro l’Accvc: “Ci dissociamo, non si può permettere di giudicare la Fiesole. Atteggiamento vergognoso che mira soltanto a spaccare la tifoseria”

Nei giorni scorsi, la Curva Fiesole ha reso noto che non prenderà parte alla trasferta della Fiorentina contro la Juventus a causa delle difficoltà emerse per acquistare i biglietti. Una scelta che non ha trovato il favore del Viola Club Valdarno, che ha preso posizione tramite un comunicato del suo presidente, Stefano Panzieri.

Queste le sue parole: “Ci dissociamo totalmente da quanto dichiarato in questi giorni dal presidente dell’Accvc in merito alla trasferta di Torino. Con quanto detto ha voluto mettere in evidenza la propria posizione millantando una leadership che nel mondo della tifoseria viola ormai non ha più da anni. Non si può permette di giudicare la posizione della Curva Fiesole che dalla sua prima elezione a Presidente ha sempre osteggiato e criticato. (…) E’ vergognoso un atteggiamento del genere che mira esclusivamente a spaccare la tifoseria invece di tenerla unita come ci si aspetterebbe da un Presidente di una Associazione di Viola Club”.

Prosegue così: “La Fiesole, i ragazzi della Curva Fiesole rappresentano il nostro futuro: se mancano i giorni, manca il futuro della nostra squadra e della nostra tifoseria. I ragazzi della Curva non si sono mai ‘vantati’ di essere gli unici a seguire la Fiorentina e non hanno mai cercato di dividere la tifoseria per rivendicare la leadership di una parte del tifo: adolescenti, giovani e anziani, donne, uomini e bambini fanno parte e faranno sempre parte di una unica fede. (…) Per noi di Curva la Fiorentina rappresenta tutti i tifosi, TUTTI. Che non venga mai più detto “manca solo la Fiesole””.

Chiosa finale: “Prima di parlare rifletta bene su quello che dice e pensi alla sua storia da tifoso. Oltretutto la Fiorentina è l’unica squadra di Serie A ad avere due Associazioni del tifo perché al momento della sua elezione oltre 20 anni fa ne è nata un’altra. È il suo vissuto da presidente che non gli permette di capire che se la Fiesole manca è per la troppa passione, per la dedizione che ha verso i colori viola, per la follia che ci mette nel tifare la propria squadra. Rilegga bene il Comunicato della Curva: i ragazzi sostengono le Associazioni dei Viola Club. Il comunicato della Curva Fiesole unisce, le sue parole dividono”.